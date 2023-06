AS Monaco : Axel Disasi va rejoindre Manchester United !

La suite après cette publicité

Il va y avoir une grosse révolution à Monaco. Plus tôt dans la journée déjà, le club de la Principauté a annoncé l’arrivée de Thiago Scuro au poste de directeur sportif. Un nouvel entraîneur devrait bientôt arriver pour remplacer Philippe Clement. Et forcément, ça va aussi bouger dans l’effectif, avec des ventes et des départs de partout à prévoir.

Et comme l’indique L’Equipe, on connaît déjà l’un des premiers joueurs qui feront leurs valises cet été. C’est Axel Disasi. Le défenseur tricolore devrait ainsi rejoindre Manchester United à en croire les informations du média. Convoité par beaucoup de belles écuries anglaises, il a donné son feu vert aux Mancuniens, alors que nous vous révélions en exclusivité une première approche entre les Red Devils et le joueur en mars dernier.

À lire

L’AS Monaco annonce l’arrivée de son nouveau Directeur du Football

Un montant relativement bas pour les Mancuniens

Les négociations ne sont pas encore totalement bouclées entre les deux clubs, mais c’est plutôt bien avancé. Notamment parce Monaco ne demande "que" 40 à 50 millions d’euros pour son défenseur de 25 ans, à qui il reste encore deux ans de contrat. Un montant largement à la portée du club de Premier League, qui n’aura aucun problème pour s’aligner dessus.

La suite après cette publicité

Il viendra renforcer une défense qui risque d’être oprheline de Harry Kane notamment, annoncé sur le départ, mais où la concurrence avec Varane et Martinez sera rude. A noter que les Monégasques s’apprêtent à boucler une autre grosse vente assez rapidement, puisque Youssouf Fofana est aussi sur le départ. Une vente est d’ailleurs déjà prévue pour le budget du club, qui a besoin d’argent pour combler son déficit, toujours selon le média sportif.