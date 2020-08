PSG : ça se tend entre Leonardo et Thomas Tuchel

Cette saison, le Paris Saint-Germain a presque tout gagné. Dans l'Hexagone, il a remporté quatre trophées (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions) et, surtout, il est arrivé en finale de la Ligue des Champions, ne perdant que par la plus petite des marges contre le Bayern Munich, terreur offensive d'Europe (0-1). Pour autant, les relations sont toujours tendues dans la capitale.

La suite après cette publicité

En effet, selon les informations du Parisien, la situation, qui ne date pas d'hier comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, est assez compliquée entre Leonardo, le directeur sportif, et Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand. Une sorte de jeu d'influence serait en train de se mettre en place avec le Brésilien qui répète à l'envi que le club devra faire attention financièrement et un technicien qui demande des renforts après la perte de nombreux éléments (Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi, Éric-Maxim Choupo-Moting notamment).

Allegri dans le chapeau de Leonardo ?

En outre, le cas de l'attaquant divise. L'ancien coach du Borussia Dortmund n'a pas du tout fait jouer Mauro Icardi, l'attaquant recruté par Leonardo, lors des rencontres face à Leipzig (demi-finale de la C1) et contre le Bayern Munich (finale). Quasiment au terme de la dernière rencontre de la compétition, Tuchel a même préféré faire entrer Éric-Maxim Choupo-Moting, en fin de contrat maintenant.

La gestion du cas Thiago Silva, depuis parti à Chelsea, a été aussi étonnante. Depuis un an, Leonardo a pris la décision de ne pas prolonger le Brésilien. De son côté, juste après la finale, encore, Tuchel espérait le conserver. Mais ce n'est pas tout. L'Allemand est en fin de contrat dans un an et Leonardo aimerait probablement le remplacer. Après la défaite en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les journalistes italiens évoquaient même que Massimiliano Allegri était une des pistes pour... cet été. Reste à savoir qui aura raison et qui aura la tête de qui. Pour le moment, Leonardo semble avoir l'avantage.