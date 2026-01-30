Lens : Pierre Sage attend encore mieux de son équipe après la victoire contre Le Havre

Après une défaite concédée contre l’Olympique de Marseille, le RC Lens a battu Le Havre sur la plus petite des marges et signe son retour en tête de la Ligue 1, en attendant le résultat du Paris Saint-Germain. C’est Ruben Aguilar qui a inscrit le seul but du match. Après la rencontre, Pierre Sage s’est exprimé au micro de Ligue 1+ et a assuré que ce petit résultat était une bonne chose pour sa troupe.

«Les adversaires commencent à nous connaitre, il y a des plans de jeu qui nous font mal, on a des difficultés à entrer dans notre match. On a eu une fin de match hachée, mais je trouve que notre victoire est méritée. Souffrir, c’est bien, cela permet de resserrer les liens et il faut vraiment qu’on aille chercher le deuxième but. Aujourd’hui, on a un contenu qui est perfectible, cela nous permet de rester compétitif et d’être lucide à l’entraînement», a assuré l’ex-Lyonnais.