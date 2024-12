Reims - Monaco : Adi Hütter n’est pas satisfait de la prestation de son équipe

Interrogé au micro de DAZN sur le match nul frustrant de Monaco face à Reims (0-0), Adi Hütter s’est livré sur sa vision de la rencontre. «Après une défaite, c’est toujours difficile de se reprendre, on a été déçu du résultat à Arsenal, mais aujourd’hui à Reims, on a eu beaucoup d’opportunités de marquer. Reims a très bien défendu et ils ont tout fait pour ne pas encaisser de but, mais on a raté trop d’occasions ce soir. On n’est pas tellement satisfait».

Questionné également sur le changement tactique avec le passage à 3 défenseurs centraux, le coach monégasque a livré sa version : «Vous pouvez imaginer qu’après ce long voyage, on est rentré tard, à 5h30 du matin. Il fallait donc de la fraicheur. Les joueurs ne m’ont pas déçu, malgré la rotation et le changement dans la structure».