Barça : les 3 options finales pour l'avenir de Luis Suarez

C'est désormais acté, du moins par la presse catalane : Luis Suarez ne rejoindra pas la Juventus. Et ce, pour des raisons administratives, puisqu'il ne pourrait pas obtenir la nationalité italienne avant l'enregistrement des joueurs pour la Ligue des Champions et la Serie A. Comme l'explique le quotidien AS, El Pistolero envisage trois possibilités pour son avenir : rester au FC Barcelone, rejoindre l'Atlético de Madrid ou signer au PSG.

La première option est de plus en plus envisageable, et Lionel Messi y serait très favorable. Quant à l'Atlético de Madrid, tout dépendra de l'avenir de Diego Costa et de Morata, mais la possibilité de défendre les couleurs rouges et blanches attire l'Uruguayen. Enfin, le champion de France l'a déjà sondé à plusieurs reprises, mais l'opération s'annonce compliquée, notamment à cause des antécédents entre les deux clubs.