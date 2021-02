La folle dernière journée de mercato de l'OM

La suite après cette publicité

Alors que certains des supporters présents pendant les incidents survenus à La Commanderie samedi passaient en comparution immédiate, l'Olympique de Marseille vivait un dernier jour du mercato animé ce lundi. Une journée marquée par deux mouvements forts : l'arrivée d'Olivier Ntcham (24 ans) en prêt avec option d'achat en provenance du Celtic et le départ en prêt avec option d'achat de Nemanja Radonjic (24 ans) au Hertha Berlin.

La venue du milieu de terrain a mis du temps à se dessiner. Après des négociations serrées avec le Celtic, l'ex-international Espoirs tricolore n'a pas pu se rendre à Marseille pour boucler son transfert dans les temps et les démarches ont dû se faire à distance. Parti dans la soirée de Glasgow, il a finalement été annoncé comme renfort olympien sur les coups de 23h40, vingt minutes avant le gong. L'Équipe nous précise que l'ancien de Manchester City et du Genoa n'était pas le premier choix sur la liste de Pablo Longoria, mais il est finalement apparu comme le dossier le plus facile à décanter dans le sprint final.

La surprise Radonjic

Le départ de l'international serbe en a surpris plus d'un. Plutôt en vue pendant le mois de janvier, avec quelques titularisations et quelques buts, l'ailier avait en effet récemment annoncé en conférence de presse qu'il ne bougerait pas cet hiver. Et si Longoria lui cherchait un point de chute, les solutions paraissaient peu évidentes. L'Ibère a finalement trouvé. Peu avant 18h, heure de fermeture du marché en Allemagne, le Hertha annonçait pourtant sa venue. Et son option d'achat, estimée à 12 M€, peut laisser entrevoir une belle manne pour les Ciel-et-Blanc.

Et si ces deux dossiers se sont concrétisés dans la dernière ligne droite, d'autres n'ont pas pu se faire. Duje Caleta-Car (23 ans), malgré plusieurs offres de la part de Liverpool, a ainsi été retenu par la direction sportive de l'OM. L'international croate, sous contrat jusqu'en juin 2023, se serait pourtant bien vu chez les Reds... Invités à se trouver un club, Lucas Perrin (22 ans) et Christopher Rocchia (23 ans) sont eux restés à quai, malgré une touche sérieuse avec le CSKA Sofia pour le premier. Avec 6 départs et 4 arrivées, le mercato marseillais a été animé et, déjà, le prochain promet de l'être encore plus...