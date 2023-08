Le Barça a un plan pour forcer le départ d’Ansu Fati

La suite après cette publicité

La nouvelle a fait grand bruit hier en Catalogne. Suite aux récentes déclarations de Xavi sur le futur d’Ansu Fati (20 ans), la presse pro Barça annonçait que le jeune attaquant blaugrana avait décidé de quitter son club de cœur, lassé du manque de confiance de son coach. Depuis, cette annonce a été démentie par le clan du joueur, mais le Daily Mail nous apprend que cette situation a éveillé l’attention de quelques clubs de Premier League.

Ainsi, Arsenal, Manchester United et Tottenham seraient désormais à l’affût au cas où Ansu Fati décidait réellement de plier bagage. De son côté, Sport précise, ce jeudi, que l’ailier de la Roja (9 sélections, 2 buts) n’aurait pourtant pas forcément l’intention de quitter la Catalogne. En cas de départ, c’est malgré tout une grosse écurie européenne que viserait le gamin de Bissau. Le quotidien espagnol indique, à ce titre, que Fati a refusé la proposition de Wolverhampton, où il aurait pu être placé par son agent Jorge Mendes.

À la recherche d’une solution pour son protégé, le FC Barcelone, qui aimerait également enrôler un attaquant avant la fermeture du marché des transferts, serait désormais ouvert à l’idée de le prêter. Une formule qui permettrait aux formations intéressées de s’aligner et qui faciliterait logiquement un départ. Avec un éventuel prêt, Ansu Fati, devancé par Raphinha, Abde et Lamine Yamal dans la hiérarchie barcelonaise, retrouverait ainsi du temps de jeu. Une issue qui permettrait également au Barça de garder un lien étroit avec l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Rarement titularisé la saison dernière malgré 51 matches disputés sous les couleurs barcelonaises, Ansu Fati, qui a joué 11 petites minutes lors du nul concédé par les siens (0-0) face à Getafe la semaine passée, pourrait donc s’offrir un nouveau challenge dans les prochains jours. Reste désormais à savoir si ce dernier, un temps convoité par le PSG, répondra favorablement aux sirènes de la Premier League ou optera pour une autre destination. En attendant et avec la suspension de Raphinha, l’Espagnol candidate à une place de titulaire, ce dimanche, lors de la réception de Cadix pour la deuxième journée de Liga.