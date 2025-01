La clause astronomique du nouveau contrat de Pedri et Gavi

Une autre bonne nouvelle pour les supporters barcelonais. Après les prolongations de contrat de Ronald Araujo et Gerard Martín la semaine dernière, c’est au tour de Pedri et Gavi, deux piliers de l’équipe, de renouveler leur engagement avec le club. Leur signature est prévue entre jeudi et vendredi, une fois le match de Ligue des champions contre l’Atalanta terminé, selon les informations du journal Sport.

Mais ce n’est pas tout. Selon d’autres informations de TV3, la chaîne de télévision publique catalane, ils signeront bien à la fin de la semaine un contrat de cinq ans, mais il sera assorti d’une clause astronomique de résiliation d’un milliard d’euros. De quoi, probablement, les décourager d’entreprendre un tel projet.