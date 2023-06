L’Inter Miami a déjà des idées pour offrir le meilleur mercato à Lionel Messi

La suite après cette publicité

«Welcome to Miami, Bienvenidos a Miami». Le tube de Will Smith sorti en 1997 résonne encore plus fort 26 ans après avec la venue de Leo Messi. L’Argentin va signer un contrat de trois ans avec la franchise américaine et donner un sacré coup de projecteur sur la MLS. Son arrivée officielle est attendue au début de l’été. D’ailleurs, il ne devrait pas arriver seul à en croire les différentes informations qui circulent. Tata Martino, qui a entrainé la Pulga du temps du Barça et en équipe nationale, est pressenti pour prendre la suite de Phil Neville.

Le choix de l’ancien sélectionneur, même s’il n’a pas toujours eu une relation simple avec Messi, n’est sûrement pas un hasard. L’idée est que le futur ex-Parisien se sente bien dans sa nouvelle vie, sa nouvelle équipe. Et pour ça, rien de mieux que d’avoir des amis au sein de l’effectif. C’est ce qu’est en train de regarder l’Inter Miami. Selon les informations de TycSports, le club de David Beckham sonde un marché particulièrement fermé : celui des anciens partenaires de Messi, libres si possible, et très proches de l’Argentin.

L’Inter Miami veut mettre Messi dans les meilleures conditions

Ils ne sont pas nombreux dans cette situation mais le média explique que Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba sont dans le viseur. Des négociations ont même débuté avec celui qui était encore capitaine du FC Bacelone il y a quelques jours, même s’il s’est défendu que son avenir n’était lié à celui de Messi. Pour le latéral gauche, il n’y a pas encore eu de discussion mais il est tout de même écrit que «l’Inter Miami a jeté son dévolu.» Concernant l’attaquant, la donne est un peu plus compliquée puisqu’il a confirmé qu’il était encore sous contrat jusqu’en décembre 2024 avec le club brésilien de Porto Alegre…

La franchise devra faire des choix puisqu’elle ne possède que trois places de "designated player", dont l’une est déjà réservée à Messi. Elle prospecte pour amener les meilleurs renforts à sa nouvelle star et observe du côté de ses compatriotes. Les regards sont tournés vers Angel Di Maria, lequel a déjà annoncé son départ de la Juventus. L’option Leandro Paredes est également ouverte. Le PSG souhaite s’en débarrasser, lui qui va revenir de son prêt chez les Bianconeri, mais pas à n’importe quel prix. Il s’agit désormais de trancher dans le vif.