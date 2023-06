L’Inter Miami est à Barcelone pour Messi et Busquets

La suite après cette publicité

Le feuilleton Lionel Messi (35 ans) secoue la planète football ce lundi. En début d’après-midi, le père de l’international argentin a dévoilé des informations importantes après sa rencontre avec Joan Laporta. «Messi veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une possibilité. C’est une option et il aimerait ça. C’est proche. Le Barça est la priorité. On a confiance pour le retour de Lionel. Mais cela dépendra de lui. Vous saurez bientôt.»

Mais la concurrence n’a pas dit son dernier mot. En effet, El Chiringuito annonce que Xavier Asensi, le Chief Business Officer de l’Inter de Miami est actuellement à Barcelone. Son objectif est de convaincre Lionel Messi et Sergio Busquets de signer au sein de la franchise de Major League Soccer de David Beckham. Les Américains veulent doubler le Barça avec une offre intéressante financièrement (contrat de 3 ans et un salaire de 40 millions par an) et la signature de Busquets. La suite au prochain épisode…

