Mercato : le père de Lionel Messi balance une bombe

Son aventure en demi-teinte au Paris Saint-Germain étant maintenant terminée, Lionel Messi va maintenant devoir trancher pour sa carrière. Entre l’Inter Miami, l’Arabie Saoudite et l’idée de revenir au FC Barcelone, les choix sont nombreux pour l’Argentin, désireux de se relancer après son séjour compliqué à Paris. Ce lundi, El Chiringuito a même annoncé que le champion du monde a reçu deux nouvelles offres de deux clubs européens.

Le choix de Lionel Messi pourrait être fait dans les prochaines heures, entre ce lundi et mercredi. La tendance, jusqu’à présent, était l’Arabie saoudite et une proposition de contrat exceptionnelle d’Al-Hilal, que l’Argentin allait accepter. Mais les médias espagnols ont publié une vidéo montrant le père de Messi et Joan Laporta, le président du Barça, en train de se réunir à Barcelone pour étudier le retour de la Pulga en Catalogne.

Des images qui ont donné un immense espoir aux supporters blaugranas, d’autant plus que, plus tôt dans la journée, le média Relevo affirmait que la Liga avait accepté le plan de viabilité des Blaugranas. Et les premières indiscrétions de cette réunion entre le clan Messi et le Barça ont déjà été évoquées par Jorge Messi, le père et agent du joueur, en personne. Interrogé à la sortie de la réunion, il n’a pas esquivé la presse et a affirmé que «Messi veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une possibilité».

Il a ajouté : «c’est une option et il aimerait ça. C’est proche. Le Barça est la priorité. On a confiance pour le retour de Lionel. Mais cela dépendra de lui. Vous saurez bientôt», a-t-il ajouté devant les nombreux micros qui lui couraient après. Pour le moment, rien n’est encore fait et cette déclaration risque surtout de faire monter les enchères, mais le FC Barcelone reste donc une vraie option pour Lionel Messi. Xavi Hernandez, qui a longtemps fait part de son envie d’entraîner son ex-partenaire, peut donc croire en ses chances de réussir son beau pari.