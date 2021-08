Inter : Tottenham en passe de réussir le gros coup Lautaro Martinez

La suite après cette publicité

Un transfert sorti du chapeau et défiant tous les pronostics. Alors que l'Inter Milan s'apprête à céder Romelu Lukaku (28 ans), son meilleur artificier la saison passée, à Chelsea contre un chèque de 115 millions d'euros, l'avenir de Lautaro Martinez (23 ans), le compère du belge à la pointe de l'attaque lombarde, semblait scellé. Bien que les Nerazzurri aient besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses, tout portait à croire que l'international argentin (28 capes, 14 buts) allait rester du côté de Giuseppe Meazza.

C'est donc une petite bombe que lâche The Times en cette journée dominicale. Selon le media, Tottenham a trouvé un accord avec l'Inter pour le transfert de Lautaro Martinez cet été. Pour s'offrir l'homme aux 17 buts et 10 passes décisives en Serie A lors de l'exercice 2020-2021, les Spurs vont débourser la modique somme de 70 M€, alors que The Times précise que divers bonus devraient être inclus dans l'opération, le club milanais évaluant son joueur à près de 90 M€.

L'Inter Milan dépouillée, quid de Kane à Tottenham ?

Pour l'Inter, il s'agit là d'un terrible coup de massue. L'Albiceleste avait activement participé à la conquête du titre de champion d'Italie l'an passé, formant une paire redoutable avec Lukaku sur les pelouses de Serie A. Martinez était également suivi par Arsenal, qui a donc perdu ce duel à distance avec son plus grand rival londonien. Si les fans milanais ont de quoi s'interroger quant aux ambitions de leur club, les dirigeants, en proie à de grosses difficultés financières, se frottent eux les mains cet été. Après les ventes d'Hakimi, Lukaku et Martinez, ce sont pas moins de 260 M€ qui viennent renflouer les caisses interistes.

Du côté de Tottenham, que dire si ce n'est que ce transfert résonne comme un véritable coup de maître réalisé par Fabio Paratici, le nouveau directeur sportif des pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium. Lautaro Martinez, peut-être recruté pour anticiper un futur départ d'Harry Kane à Manchester City, devrait ainsi être le quatrième joueur à venir renforcer les troupes de Nuno Espirito Santo dans cette fenêtre estivale, après les arrivées de Pierluigi Gollini (prêt avec OA de 15 M€), Bryan Gil (23 M€ + Lamela) et Cristian Romero (55 M€). Un léger aperçu des ambitions de Tottenham en Premier League.