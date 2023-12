Bayern Munich : énorme coup dur pour Coman et Mazraoui

Ce mardi, en Ligue des Champions, le Bayern Munich a fait le job face à Manchester United (1-0). Déjà qualifiés, les Bavarois se sont imposés grâce à une réalisation de Kinglsey Coman. Une soirée parfaite sur le papier… mais qui a en réalité été gâchée par deux blessures. A la mi-temps, Noussair Mazraoui laissait sa place à Konrad Laimer sur le couloir droit après une blessure au mollet. Ensuite, après son but, c’est Kingsley Coman qui sortait sur blessure.

Ce mercredi, le Bayern a ainsi communiqué confirmant la fin d’année 2023 dès deux joueurs (il reste 2 matches). Mais BILD a donné plus de détails et ce sont deux mauvaises nouvelles. Selon le quotidien allemand, le vice-champion du monde 2022 va manquer au moins les 3 prochaines semaines de compétition. C’est pire pour l’international marocain qui souffre d’une déchirure au mollet et qui manquera, toujours selon le quotidien allemand, 6 semaines de compétition. Un énorme coup dur pour le joueur qui serait donc forfait pour la prochaine CAN qui débute dans moins d’un mois en Côte d’Ivoire.