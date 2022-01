Accord Barça-Franck Kessié annoncé en Italie

En fin de contrat en juin 2022, Franck Kessié (25 ans) est l'objet de convoitises sur le marché. Le Paris SG s'est rapidement positionné, avant que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Tottenham ne viennent aux nouvelles. Et selon les informations de Sport Italia dans la Botte, l'Ivoirien a fait son choix pour la saison prochaine.

La chaîne de télévision italienne annonce que le milieu de terrain, actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations avec les Éléphants, est tombé d'accord avec le Barça sur les bases d'un contrat. Il ne manque plus que la signature pour valider officiellement cette opération.

