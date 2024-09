Barça : Marc-André ter Stegen veut rejouer !

Sorti après une grave blessure contre Villarreal ce dimanche, Marc-André ter Stegen (32 ans) va manquer toute la saison avec le FC Barcelone. Dans un communiqué publié ce lundi matin, le FC Barcelone annonce que «les tests effectués sur le joueur de l’équipe première, Marc ter Stegen, confirment qu’il souffre d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Lundi après-midi, il subira une intervention chirurgicale qui sera suivie d’une mise à jour», est-il expliqué.

Une absence entre six à neuf mois est indiquée par les médias locaux, mais le portier allemand espère revenir au plus vite. Selon Sport, le gardien de 32 ans a insisté pour se faire opérer le plus rapidement possible. Ter Stegen ne veut pas manquer un seul jour, car il souhaite rejouer cette saison et s’est même fixé un objectif : faire son retour au début du mois de mai. Il resterait alors cinq matchs de championnat, dont un Clasico, le match retour des demi-finales de la Ligue des champions et la finale de la Ligue des champions.