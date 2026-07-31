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Steven Nzonzi signe à Dunkerque

Par Maxime Barbaud
1 min.
Steven Nzonzi avec Stoke City @Maxppp

Steven Nzonzi (37 ans) retrouve la France. Après son passage au Stade Rennais en 2020, le milieu de terrain va revenir en Ligue 2, 17 ans après son départ d’Amiens. Il s’est engagé ce matin avec Dunkerque, 10e du dernier exercice.

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Son expérience permettra de guider l’effectif des Maritimes. Le champion du monde 2018 était sans club depuis la fin de son contrat à Stoke City en juin dernier. Il a participé à 30 matchs de Championship (1 but) la saison passée.

Pub. le - MAJ le
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