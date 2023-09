Liga : l’Athletic Bilbao et Majorque se neutralisent

Dans le cadre de la 4e journée de Liga, l’Athletic Bilbao se déplaçait à Majorque ce dimanche après-midi. Face à la formation des Baléares, le club basque espérait confirmer sa forme actuelle en enchaînant avec un troisième succès de rang. De son côté, Majorque se présentait avec la ferme ambition d’ajouter une première victoire à son début de saison délicat (2 défaites, 1 nul). Dans cette rencontre, ce sont les hommes d’Ernesto Valverde qui ont pris le jeu à leur compte au cours de la première période. Maîtres de la possession, les Zurri-gorriak se sont procurés les meilleures opportunités sans pour autant faire trembler les filets adverses.

Au retour des vestiaires, les locaux ont montré un visage plus conquérant et ont même cru ouvrir la marque, mais le but de Vedat Muriqi a été annulé pour une position de hors-jeu (48e). Dans les 20 dernières minutes de la partie, l’international kosovar (46 sélections, 24 buts) s’est montré dangereux coup sur coup, mais a buté sur la défense basque vigilante (72e, 73e). Au terme du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Avec le point du nul, l’Athletic Bilbao intègre le top 5 tandis que le RCD Majorque sort provisoirement de la zone de relégation.