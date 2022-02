Monaco - Reims : les compositions sont tombées

La 26e journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre l'AS Monaco et le Stade de Reims. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-1-4-1 avec Alexander Nübel dans les cages. Devant lui, Vanderson, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Ismail Jakobs prennent place. Youssouf Fofana évolue comme sentinelle tandis que Gelson Martins, Jean Lucas, Kevin Volland et Sofiane Diop soutiennent tous Wissam Ben Yedder.

De son côté, Reims s'articule dans un 4-4-2 avec Predrag Rajkovic comme dernier rempart derrière Maxime Busi, Marshall Munetsi, Wout Faes et Ghislain Konan. Azor Matusiwa et Dion Lopy constituent le double pivot tandis que Bradley Locko et Alexis Flips occupent les ailes. En pointe, Mitchell van Bergen est associé à Fraser Hornby.

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs - Fofana - Martins, Jean Lucas, Volland, Diop - Ben Yedder

Stade de Reims : Rajkovic - Busi, Munetsi, Faes, Konan - Flips, Matusiwa, Lopy, Locko - Hornby, Van Bergen