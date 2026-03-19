Le Real Madrid veut s’offrir une recrue inattendue

Cet été, le Real Madrid va s’activer dans tous les sens. Hier, Sport Bild a révélé que 6 joueurs sont sur le départ. Parmi eux, on retrouve Dani Carvajal. Le latéral droit est en fin de contrat. Si son successeur, à savoir Trent Alexander-Arnold, est déjà présent à Madrid depuis l’été dernier, le club espagnol n’est pas totalement convaincu si on se fie aux informations publiées par Sport ce jeudi matin.

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Le média ibérique ajoute d’ailleurs que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu souhaitent recruter à ce poste cet été. Ce qui n’était pas forcément une priorité, puisque la presse a souvent évoqué la volonté du club d’acheter un défenseur central ou encore un milieu de terrain. Mais les dirigeants ont visiblement changé d’avis. Ils ont déjà coché plusieurs noms pour renforcer ce poste et instaurer une concurrence avec TAA. Ainsi, les noms de Diogo Dalot (Manchester United), Kyriani Sabbe (Club Bruges) et Pedro Porro (Tottenham) sont cités. Affaire à suivre…