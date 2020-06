Valence : Mouctar Diakhaby prend très cher

Même s'il n'est peut-être pas aussi chaud que le derby de Séville ou celui de Madrid entre l'Atlético et le Real Madrid, le duel entre les deux équipes de Valence reste un rendez-vous incontournable pour les supporters du Valencia CF et de Levante. Et vendredi soir, pour la reprise des deux formations de la ville méditerranéenne, Mouctar Diakhaby a malheureusement beaucoup fait parler de lui...

La suite après cette publicité

Alors qu'on se dirigeait vers une victoire des pensionnaires de Mestalla grâce à ce but de Rodrigo Moreno en toute fin de temps réglementaire, Mouctar Diakhaby a provoqué un penalty clairement évitable, accrochant Ruben Vezo dans la surface à la 90e+5. Gonzalo Melero a ensuite transformé le penalty. Deux points perdus pour les troupes d'Albert Celades, qui n'ont donc pas pu profiter de la défaite de Getafe plus tôt dans la soirée pour s'approcher encore un peu plus des places de Ligue des Champions.

Celades s'en est pris à lui en conférence de presse

Et forcément, le Français prend très cher ce samedi matin, lui qui a offert trois penaltys aux adversaires de Valence sur les deux derniers matchs (2 face à l'Atalanta, 1 face à Getafe). « Avec Diakhaby c'est impossible que Valence se qualifie pour la Ligue des Champions », peut-on lire sur Marca au sujet de l'ancien Lyonnais, qui n'est habituellement pas titulaire mais qui profite des blessures de joueurs comme Ezequiel Garay ou Gabriel Paulista pour jouer. « Retour à la normalité pour Diakhaby », titre de son côté Superdeporte, quotidien sportif de la région, en référence aux erreurs à répétition du défenseur.

Albert Celades, l'entraîneur, n'a pas hésité à le tacler en conférence de presse après la rencontre : « ses erreurs nous ont coûté des points, nous ont fait perdre des places en championnat, et ce qui s'est passé en Ligue des Champions... Il ne faut pas que ça se reproduise ». Autant dire qu'on ne risque pas de revoir Diakhaby sur les pelouses une fois que tout le monde sera rétabli, d'autant plus que le jeune Hugo Guillamon, qui fêtait sa première titularisation avec Valence vendredi soir, a fait forte impression...