AC Milan-PSG : Mike Maignan veut sa revanche contre Kylian Mbappé

Le retour de Mike Maignan à Paris ne s’est pas passé comme prévu. Le gardien tricolore avait vécu une sale soirée au Parc des Princes avec l’AC Milan, en encaissant trois buts face au PSG, lors de la troisième journée de Ligue des Champions. Pour le prochain match entre les deux formations, qui aura lieu à San Siro, dans l’enceinte milanaise, le portier de 28 ans veut montrer un meilleur visage, et notamment face à son capitaine en équipe de France : Kylian Mbappé, qui avait ouvert le score face à lui.

«On a perdu 3-0, le match se joue à 11 contre 11. Je travaille pour les bons arrêts, s’il y a une action contre Mbappé, je dois faire de mon mieux. On parle d’un joueur de haut niveau, de qualité. Il fait de belles performances et je suis content de le voir. Mais on ne peut pas anticiper ses actions, il est toujours très rapide. Paris est une équipe forte, mais nous aussi. Il faut mettre sur le terrain ce qu’on sait faire. Ce sera un match difficile, mais on est à la maison, il faut tout donner», a-t-il expliqué devant la presse. Réponse mardi soir, à 21 heures.

