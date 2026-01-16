Juventus : ça avance pour Mateta

La Juventus cherche déjà un nouveau numéro 9 sur le marché, en vue de la saison prochaine. Le club italien a acté le départ de Dusan Vlahovic, en fin de contrat à l’issue de la saison, et le coach Luciano Spalletti a réclamé à sa direction un attaquant au gabarit imposant, autour duquel Jonathan David pourrait tourner. Jean-Philippe Mateta est l’une des cibles de la Vieille Dame, qui a déjà contacté Crystal Palace. L’international français, âgé de 28 ans, est lié jusqu’en 2027 avec la formation londonienne.

Selon Sport Mediaset, il souhaite rejoindre la Juventus et aurait informé ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat. Dès lors, ces derniers ont fait savoir à la Juve qu’ils pourraient ouvrir la porte, avec pourquoi pas un échange avec Jonathan David. Refusé par le club turinois, qui veut conserver le Canadien. Le prix de Mateta pourrait tourner aux alentours des 30 M€. Un prix que la Juve ne pourra pas débourser avant l’été prochain.