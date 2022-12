Christophe Galtier donne la tendance pour le mercato du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG a repris sa saison mercredi à l’occasion de la réception de Strasbourg (victoire 2-1). Il s’agissait du dernier match du club de la capitale en 2022. Pas de pause néanmoins, car le prochain va arriver dès dimanche, le 1er janvier avec un déplacement à Lens (20h45), le 2e de Ligue 1. Un choc du championnat, qui, hasard du calendrier, coïncide avec l’ouverture du mercato. C’est toujours un moment délicat pour les entraîneurs qui voient leur effectif bouger en plein milieu de la saison.

Ça ne sera pas vraiment le cas au PSG à en croire Christophe Galtier. Alors qu’il n’était pas vraiment satisfait, comme Luis Campos, du dernier mercato d’été, il semblerait que la donne ait changé. Certains jeunes comme El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery se sont affirmés et intègrent peu à peu l’équipe première. Le défenseur a même vécu sa première titularisation (en latéral gauche) lors de la reprise contre le Racing cette semaine et a convaincu. Désormais, il n’est plus question de recruter un défenseur central, pourtant objectif prioritaire de l’été.

À lire

PSG : Christophe Galtier salue Kylian Mbappé

El Chadaille Bitshiabu a convaincu Galtier

«Non, les choses ont changé, assure l’entraineur parisien en conférence de presse d’avant-veille de déplacement à Bollaert. On a El Chadaille qui a joué latéral gauche. Il a énormément de potentiel. Aller chercher un défenseur central serait lui bloquer l’espace. C’est la volonté du club et de Luis (Campos) de promouvoir nos jeunes talents. Surtout qu’on aura le retour de Kimpembe (actuellement blessé) dans quelques semaines.» L’effectif devrait globalement rester le même par personne n’a pour le moment demandé à partir.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux et satisfait de l’effectif que j’ai. Le mercato reste le mercato. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. Il n’y a pas eu de joueurs qui ont demandé de bouger et d’aller voir ailleurs. J’en ai discuté avec Luis. Ils sont heureux ici. On parle de l’ouverture du mercato mais on verra comment ça évolue. Moi, je suis très content de l’effectif, tout le monde travaille bien. Après, il peut y avoir des joueurs en manque de temps de jeu. On verra.» Voilà qui donne la tendance du moment.