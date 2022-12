PSG : la belle première d’El Chadaille Bitshiabu

La suite après cette publicité

Il était l’invité de dernière minute dans le onze du PSG à l’annonce des compositions. Surprise, pas de Juan Bernat qui était attendu, encore moins de Nuno Mendes, blessé et forfait pour cette rencontre, mais bien le tout jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans), titulaire au poste de latéral gauche avec le PSG pour la reprise de la Ligue 1 face, lors de la réception de Strasbourg (victoire 2-1). Il fêtait sa première titularisation de sa carrière professionnelle.

Déjà apparu dans le groupe depuis un an environ, et même entré en jeu à trois reprises la saison dernière (42 minutes de jeu au total), et pendant 7 minutes à Ajaccio le 21 octobre dernier, l’habituel défenseur central a cette fois débuté. Et force est de constater que durant ces 79 minutes passées sur le terrain, le Titi n’a pas eu froid aux yeux dans un match pourtant compliqué face à une équipe coriace, et renforcée par une supériorité numérique après le rouge attribué à Neymar.

À lire

PSG : le grand retour gagnant du sauveur Kylian Mbappé

Les louanges de Galtier

«Du fait de l’absence de Nuno Mendes et de Juan Bernat, qui a senti une douleur à la cuisse ce matin. Nous avons deux matchs rapprochés, je le rappelle, donc j’ai suivi l’avis de mon staff médical en décidant de ne pas le faire jouer ce soir pour avoir une chance de le retrouver à Lens (dimanche). Même si nous n’étions pas nombreux, nous avions travaillé cette possibilité que Chad, c’est son surnom dans le vestiaire, puisse être utilisé à gauche. Rapidement, on s’est aperçu qu’il n’était pas à l’aise sur le plan offensif, mais il a été très bon défensivement en revanche», saluait Galtier en conférence de presse d’après match.

La suite après cette publicité

En effet, le gaillard d’1m96 a tout bien fait ou presque. Après un des premiers ballons bazardé et envoyé directement à l’adversaire, il a semblé parfaitement à son aise. D’abord défensivement avec ce retour autoritaire sur Bellegarde (17e), et en gardant sa vigilance dans un un-contre-un face au milieu de terrain (43e), puis lors de ce très bon tacle défensif devant Doukouré (23e), et en prenant le dessus deux fois de suite physiquement sur Gameiro (27e, 28e), alors que sur la seconde action, l’attaquant avait la possibilité de filer au but.

Ovation du Parc des Princes à sa sortie

Moins sollicité en seconde période, il a su rester concentré sur de rares interventions pourtant cruciales. Cet autre tacle s’est révélé salvateur sur cette perte de balle parisienne (53e), avant sa sortie sous une très belle ovation du public du Parc des Princes, dont il se souviendra probablement très longtemps. Offensivement, on ne l’a pas beaucoup vu. Dans le même couloir que Mbappé, il n’a pas eu souvent l’occasion de s’illustrer et ne souhaitait probablement pas prendre trop de risques, mais on notera ce joli crochet sur Doukouré en début de partie (7e).

La suite après cette publicité

De quoi recevoir les félicitations de son entraineur. «Il a fallu modifier un peu notre animation. C’est pour ça qu’on l’a vu très peu participer par moments au cours de la rencontre. Il a fallu changer un peu notre manière de sortir le ballon pour pouvoir exploiter les points forts d’El Chadaille. Mais pour une première, dans un contexte comme celui de ce soir, il a fait un très bon match.» Une très belle première titularisation en pro, qui en appellera probablement d’autres dans un futur proche car il a convaincu. Une manière aussi de lui envoyer un message, lui qui, on le rappelle, était courtisé par le Bayern Munich notamment.