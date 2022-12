PSG : la sale soirée de Neymar

La suite après cette publicité

On avait laissé Neymar en pleurs après l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar contre la Croatie (1-1, 4-2 aux t.a.b.). Le numero 10 avait fait du Mondial (son dernier ?) le principal objectif de sa saison. Il avait mis les bouchées doubles avec le PSG (14 matchs de Ligue 1, 11 buts et 9 passes décisives avant ce soir) pour être en forme et en confiance. Forcément, son retour allait être scruté à la loupe.

La réception de Strasbourg pour le retour de la Ligue 1 (16e journée) au plein cœur de l’hiver semblait être un bon révélateur. Aligné en soutien du duo Ekitike-Mbappé, mais orphelin de Messi toujours pas revenu d’Argentine, le Brésilien commençait fort. Il avait les intentions et les jambes qui vont avec, et était même récompensé d’une passe décisive sur ce coup-franc parfaitement tiré pour la tête de Marquinhos (14e).

À lire

PSG : Neymar est prêt à tout casser

Deux avertissements en deux minutes

Puis patatras, tout s’est écroulé entre le retour de la pause et l’heure de jeu. En un quart d’heure, il a cumulé geste d’agacement, s’est plaint d’une main dans les yeux non-sifflée, avant d’enchaîner deux avertissements en deux minutes. D’abord pour une main au visage sur Thomasson (60e), puis d’une simulation en voulant obtenir un pénalty dans un duel avec Djiku (62e). Le PSG est allé arracher la victoire à dix contre onze dans le temps additionnel grâce à un pénalty de Mbappé.

La suite après cette publicité

«Je peux comprendre qu’il y ait de la frustration, de la colère chez lui, il avait essayé de retrouver du rythme, il avait une réelle envie de jouer les deux matchs à venir» analysait Christophe Galtier en conférence de presse après la rencontre. L’entraineur du club de la capitale ne souhaitait pas accabler son joueur, qui, selon lui, a accumulé de l’agacement après plusieurs contacts non-sifflés en faveur de l’Auriverde jusqu’à commettre l’irréparable en laissant ses partenaires remporter la rencontre (2-1), sans lui.

Galtier prend la défense de Neymar

«Je m’attendais à un match difficile, Strasbourg a pu se préparer. Il y a eu beaucoup d’impact. C’est une équipe qui joue bien mais qui dégage beaucoup de force et de puissance. Je regrette que parfois l’excès d’engagement n’ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a généré un peu de frustration chez Ney. Je peux comprendre la simulation, j’ai revu les images et il y a simulation, ça mérite carton jaune mais quelques minutes avant il prend un vilain coup et je trouve que son premier jaune est quand même très sévère par rapport aux nombres de fautes subies par Ney et pas des petites fautes» pestait le technicien.

La suite après cette publicité

L’addition était déjà salée pour l’ancien Barcelonais, que l’on oppose souvent à Mbappé depuis que la relation s’est ternie entre les deux hommes. Elle s’est un peu plus alourdie par la suite. D’après Canal Plus, Neymar a quitté le stade, avant même la fin de la rencontre, visiblement très agacé par la tournure de la soirée. Pas sûr que Galtier et ses coéquipiers aient apprécié non plus ces états d’âme. D’autant qu’il sera au moins suspendu pour le déplacement à Lens le 1er janvier…