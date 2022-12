PSG : Neymar est prêt à tout casser

Après une Coupe du Monde éprouvante physiquement, puisqu’il a été blessé, et mentalement, Neymar a retrouvé le Paris Saint-Germain. Mais dans quel état ? Son entraîneur Christophe Galtier a donné de ses nouvelles ce mardi, à la veille d’affronter Strasbourg en Ligue 1.

« Concernant Neymar, il a pu enchaîner deux matches. Contre la Croatie, on a vu qu’il a pu marquer un magnifique but, malgré l’élimination du Brésil. Il est resté chez lui, au Brésil, pour traiter cette cheville. Il est revenu en salle le 22 décembre et a ensuite travaillé sans restriction. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc c’est très bien. » Le Brésilien est donc déjà à bloc et prêt à tout casser. Rassurant donc avant d’entamer une deuxième moitié de saison chargée.

