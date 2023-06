Mercato OM : Pablo Longoria veut piocher à Valence !

La suite après cette publicité

Avec l’arrivée déjà confirmée de Marcelino Garcia Toral sur le banc de touche de l’OM, et celle du joueur de l’Atlético Geoffrey Kondogbia qui devrait être la première recrue de l’été, ce mercato estival aura une forte saveur espagnole. Plutôt friand d’autres marchés ces derniers mercatos, Pablo Longoria et ses équipes semblent désormais plutôt axés sur la Liga.

Et pour cause, après Kondogbia, un joueur de Valence serait dans le viseur. Selon la Cadena SER, le club phocéen s’intéresse à Thierry Rendall Correia, le latéral droit portugais du club che. Arrivé à Valence en 2019, il a eu du mal à convaincre son monde du côté de Mestalla au début avant de redresser la barre, et restait un joueur assez important et a connu quelques sélections avec son pays (10 au total).

À lire

SOLDES DE FOU sur la boutique FOOT.FR !

Une première prise de contact

Selon la radio espagnole, l’Olympique de Marseille a déjà fait une première approche auprès de la direction de Valence. Une prise de renseignement visant à savoir si les Ches sont prêts à s’en séparer cet été, et si oui, à quel montant. L’écurie de Liga attend désormais une offre officielle de ses homologues marseillais.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 24 ans, Thierry avait coûté 12 millions d’euros à l’époque à Valence, un investissement conséquent pour un joueur alors assez jeune. C’est Pablo Longoria qui l’avait d’ailleurs recruté. Il est sous contrat jusqu’en 2026 à Mestalla, ce qui ne fait pas forcément les affaires de l’OM dans le cadre d’éventuelles négociations pour un transfert. Mais les Espagnols ont besoin de liquidités - ils devraient d’ailleurs vendre Yunus Musah à Milan - et ne seront peut-être pas si regardants sur le montant à payer… Affaire à suivre…