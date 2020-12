Joan Laporta révèle les dessous de sa banderole à Madrid

À un peu plus d’un mois des élections présidentielles du FC Barcelone, l’ensemble des candidats se démènent tour à tour pour se distinguer et offrir les plus beaux rêves au peuple catalan. De nombreuses promesses sont évoquées par ces derniers, notamment à propos de Messi, Neymar, Haaland ou encore Guardiola. Mais ce n’est pas tout. Mardi, Joan Laporta, ex-présidents des Culés et candidat à une réélection, faisait parler de lui après avoir habillé tout un immeuble de Madrid avec une affiche de propagande à son effigie. Située à cent mètres du Bernabéu, cette dernière n’aurait néanmoins pas pour but de provoquer le peuple madrilène, bien qu'il ait reconnu que si Florentino Pérez le faisait au Camp Nou, il pourrait être «énervé».

C’est en tout cas ce qu’a affirmé l’Espagnol au cours d’un entretien accordé à GolTV. «Florentino l'a certainement pris avec sportivité, je sais qu'il a un bon sens de l'humour. Je ne sais pas comment je le gérerais si Florentino mettait une pancarte à côté du Camp Nou, je devrais voir ce que cela dit exactement, mais je pense aussi avec humour. C'est une action typique de notre style, pour redonner la fierté aux fans. Ironiquement, étant subtile, je pense que c'est une action intelligente. Il n'y a aucune intention d'offenser mais seulement de promouvoir notre candidature à Madrid. II y a des membres du Barça à Madrid et je cherche leurs votes», a ainsi conclu l’homme de 58 ans.