PSG : la semaine de folie de Warren Zaïre-Emery

Les éloges ne vont pas cesser. À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery n’en finit plus de confirmer son potentiel match après match. Et cette semaine risque de rester dans sa mémoire pendant un petit bout de temps. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 la saison dernière, le jeune milieu de terrain est aujourd’hui un titulaire indiscutable de Luis Enrique. Un constat valable en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions.

Titulaire lors des trois matches de poules, WZE les a tous disputés dans leur intégralité. Sa performance de mercredi soir face à l’AC Milan en a d’ailleurs épaté plus d’un. Double passeur décisif face aux Rossoneri, le numéro 33 des Rouge et Bleu s’est offert le luxe d’être le meilleur passeur provisoire de son équipe en C1. Mieux, Zaïre-Emery est même le meilleur passeur de la compétition tout court, devant le Blaugrana Ilkay Gündogan. Une prestation XXL qui lui a valu les honneurs de la presse internationale, mais pas seulement.

Un but et deux passes décisives en une semaine

«La manière dont Warren joue, il est normal qu’il mène le jeu à 17 ans. Il était le seul à s’être tenu debout à St James’ Park. Il est magnifique en ce moment, et je sais que les gens diront 'c’est l’un de vos joueurs.' Oui, c’est vrai, mais cela n’a rien à voir avec ça. Il est exceptionnel - le ciel est la limite. Je n’ai jamais vu un joueur aussi jeune être aussi mature», avait déclaré sur CBS son entraîneur chez les Espoirs, Thierry Henry. Les Espoirs que WZE risque de ne plus fréquenter bien longtemps, beaucoup prêtant à Didier Deschamps l’envie de l’appeler chez les A lors du prochain rassemblement des Bleus en novembre. Voire à l’Euro 2024.

Le joueur, pendant ce temps-là, ne semble pas avoir perdu pied. Loin de là. Ce dimanche, à Brest, il a encore brillé. Après un excellent travail de Bradley Barcola, WZE s’en est allé fusiller la cage bretonne pour ouvrir le score (0-1, 16e). Douze minutes plus tard, il est à l’origine du but du break inscrit par Kylian Mbappé grâce à une sortie de balle express avec Kang-in Lee (0-2, 28e). Moins en vue en deuxième période, il a néanmoins réussi, avec ses coéquipiers, à arracher un précieux succès en Bretagne (3-2). De quoi lui permettre de boucler cette belle semaine en beauté. Et de récolter d’autres éloges au passage, comme celles de son partenaire Danilo. «C’est très bien. C’est un jeune qui a déjà beaucoup de maturité, beaucoup de physique aussi. Il démarre et finit les matches avec une constance incroyable. Je pense que c’est le futur», a-t-il confié en zone mixte. Et personne ne dira le contraire.