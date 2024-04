LdC : Diego Simeone en veut à son équipe

Vainqueur 2-1 à domicile face au Borussia Dortmund, l’Atlético de Madrid a pris une option sur la qualification hier soir lors du match aller de son quart de finale de Ligue des Champions. Antoine Griezmann, élu homme du match de la rencontre, a été dans tous les bons coups, comme sur les deux buts inscrits très rapidement par son équipe. À 2-0 à la 32e minute, le club madrilène aurait pu assurer ses arrières avec un troisième but. Les Colchoneros n’ont jamais réussi à marquer ce troisième but et ont, au contraire, encaissé une réalisation de Sébastien Haller en fin de match.

« Nous sommes allés à reculons (après le deuxième but). Nous n’avons pas réussi à porter le score à 3-0, ce que Lino avait très clairement compris, et c’était 2-1. Nous l’avons vu à Madrid-City, qui est l’une des meilleures équipes restantes. Chaque fois qu’ils sont proches du but, c’est un but et ça fait la différence » a-t-il jugé au micro de la Movistar +. Le coach argentin s’est dit quand même fier de la performance de son équipe et a annoncé vouloir se préparer à toute éventualité pour le match retour la semaine prochaine au Westfalenstadion de Dortmund.