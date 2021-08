Mercato : Valence recale toujours l'OM pour Daniel Wass

La suite après cette publicité

Après plusieurs semaines agitées sur la Canebière, qui a vu débarquer de nombreuses recrues dans les rangs de l'Olympique de Marseille, le calme s'est peu à peu installé du côté du stade Vélodrome. Pourtant, Pablo Longoria et la direction du club phocéen ne sont pas moins actifs, face à leur volonté d'ajouter d'autres noms à l'effectif de Jorge Sampaoli. «Même si on n’a pas tous les joueurs, on sait que le club a fait un gros effort. On travaille main dans la main avec le club. On espère qu'on aura vite tous les joueurs qu'on attend. On espère que le constat économique nous permettra d'étoffer le groupe», déclarait par exemple Jorge Sampoli ce vendredi en conférence de presse.

Même constat du côté du président de l'OM, jeudi. «On doit chercher à compléter l'effectif. Il y a des postes où on n'est pas prêt. Je ne suis pas content de moi-même par rapport au coach car c'est mieux d'avoir l'effectif complet.» Les dirigeants olympiens se heurtent à des négociations plus compliquées pour les joueurs ciblés, à l'instar du Valencia CF concernant Daniel Wass (32 ans), ciblé pour venir renforcer le poste de latéral droit. Ce dernier a récemment fait l'objet d'une offre de moins de 1 M€ de Marseille, jugée ridicule par le club che.

Pablo Longoria n'offre qu'environ 500 000 euros de plus à Valence

Mais voilà : l'international danois (35 sélections) veut quitter Mestalla et rejoindre l'OM, avec qui il s'est déjà mis d'accord sur les bases d'un contrat de trois ans. C'est pourquoi l'Olympique de Marseille s'est décidé à soumettre une nouvelle proposition à Valence. Selon les informations de la Cadena SER, Pablo Longoria a transmis une offre de 1,5 M€ à son homologue espagnol, soit près de 500 000 euros de plus par rapport à l'offre initiale, afin de racheter la dernière année de contrat de Wass.

Le média ibérique précise que la formation entraînée par José Bordalas a en revanche une nouvelle fois repoussé la proposition du club français. Récemment, la presse espagnole évoquait un montant de 8 M€ réclamé par Valence pour le polyvalent Daniel Wass. Alors que les négociations avec la Fiorentina semblent compliquées au sujet de Pol Lirola, celles avec le club che s'annoncent également périlleuses au sujet du Danois, qui est prêt à attendre la toute fin du mercato pour débarquer à Marseille. Cela tombe bien, un accord est encore loin d'être trouvé sur ce dossier.