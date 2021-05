Barça : signature imminente pour Georginio Wijnaldum

Ces derniers jours, Georginio Wijnaldum a officialisé son départ de Liverpool. En fin de contrat cet été, il a décidé de ne pas prolonger avec les Reds. Le milieu néerlandais est depuis plus d’un an annoncé du côté du FC Barcelone. Et s'il avait décidé, l’été dernier, de rester encore une saison en Angleterre, cette fois-ci, il devrait bien signer avec le Barça.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sky Sport, le Barça est sur le point de signer Georginio Wijnaldum gratuitement. Alors qu’on annonçait une dernière tentative du Bayern Munich pour attirer le milieu de terrain, le club catalan va bien réussir à rafler la mise. L’international néerlandais (45 sélections) va signer un contrat de trois ans. Cette signature était très attendue par Ronald Koeman et Lionel Messi qui a également validé ce recrutement.