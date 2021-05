Liverpool : Georginio Wijnaldum officialise son départ

En fin de contrat le mois prochain et alors qu’il est suivi par le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich, Georginio Wijnaldum a annoncé son départ de Liverpool. Un peu plus tôt dans la journée, après la victoire contre Crystal Palace à Anfield (2-0, 38ème journée de Premier League), le milieu de terrain néerlandais avait reçu une haie d’honneur de la part de ses coéquipiers ainsi qu’un cadre avec les différents trophées remportés au cours de son aventure à Liverpool. Sur les réseaux sociaux, il la publié un message adressé aux supporters des Reds, expliquant d'ailleurs qu'il n'avait pas encore décidé quel serait son futur club.

« C'est vraiment émouvant pour moi en ce moment, je suis très heureux que nous ayons réussi à obtenir la troisième place et à assurer au club la Ligue des champions la saison prochaine. D'un autre côté, je retiens mes larmes, les gens de Liverpool m'ont montré tellement d'amour au cours des cinq dernières années. C'est très dur de dire au revoir (...) J'aurais aimé rester un joueur de Liverpool pendant de nombreuses années, mais malheureusement les choses se sont passées différemment. Je dois commencer une nouvelle aventure. Je n'ai pas signé ailleurs, tout le monde sait que dans le football tout peut arriver. La situation actuelle est qu'à partir du 1er juillet, je ne suis plus un joueur de Liverpool. Nous verrons ce que je ferai dans les deux prochaines semaines. »

