BL : le Bayern s’impose à Brême face au Werder grâce à un grand Harry Kane

Après la lourde défaite subie face au RB Leipzig en Supercoupe d’Allemagne, le Bayern Munich disputait ce vendredi le premier match de la saison 2023-2024 de Bundesliga face au Werder Brême. Les champions d’Allemagne en titre réussissaient leur entrée en lice dans cet exercice avec un large succès sur la pelouse du Weserstadion (0-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 3 1 4 1 0 0 4 0 18 Brême 0 1 -4 0 0 1 0 4

C’est l’international allemand Leroy Sané qui débloquait le compteur buts de la formation allemande, et ce sur un service de la recrue estivale Harry Kane (4e), avant d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs dans le dernier quart d’heure (75e). Le doublé de Sané (90e) et le but tardif de Mathys Tel (90+4e) confirmaient l’ascendant des Bavarois, qui prennent provisoirement la tête du championnat.