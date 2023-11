Barça : Pedri enfin de retour face à la Real Sociedad ?

Après deux rencontres disputées en début de saison, le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone Pedri a disparu des radars. La raison ? Une blessure aux ischio-jambiers, qui l’a non seulement éloigné de la compétition sous le maillot blaugrana, mais également avec la Roja, ratant ainsi les deux derniers rassemblements. Et alors que le Barça, quatrième du classement derrière le Real Madrid - leader de Liga - et son voisin catalan Girona, se déplace ce samedi soir sur la pelouse de la Real Sociedad, les fans barcelonais pourraient retrouver leur numéro 8 sur le terrain d’Anoeta.

En effet, selon les dernières informations de la Cadena COPE, l’international aux 18 sélections, déjà buteur en championnat face à Cadix, a continué de s’entraîner sous les ordres de Xavi Hernandez avec l’ensemble de ses coéquipiers. Une présence qui devrait alors confirmer sa présence dans le groupe de Xavi Hernandez pour le voyage au Pays basque pour le compte de la 12e journée du championnat. De moins bonnes nouvelles cependant pour le Néerlandais Frenkie de Jong, blessé depuis fin septembre et toujours absent des terrains d’entraînement catalans pour la dernière séance avant le déplacement.