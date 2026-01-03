Real Madrid : Rodrygo sonde des agents

Rodrygo a pris sa décision. L’attaquant brésilien souhaite quitter le Real Madrid et a enclenché les démarches pour préparer son départ. Selon Sport, ce choix est acté depuis plusieurs mois, après l’échec de son transfert l’été dernier malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Cette fois, le clan Rodrygo entend éviter les erreurs passées en s’appuyant sur une stratégie plus structurée, avec la signature imminente d’un agent de tout premier plan. Sans représentant depuis 2022, le joueur est actuellement en discussions avancées avec deux figures majeures du marché, une étape clé avant l’ouverture de négociations concrètes.

Un départ dès cet hiver serait souhaité par le joueur, mais ce scénario reste peu probable, notamment en raison du contexte sportif et de la blessure de Kylian Mbappé. Rodrygo devrait donc terminer la saison à Madrid, avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, où Carlo Ancelotti lui a promis un rôle central avec le Brésil. En club, son avenir semble toutefois s’écrire ailleurs, l’Angleterre apparaissant comme la destination la plus crédible, avec Manchester City et Arsenal en tête. Pourtant, il restait sur des performances plutôt bonnes ces derniers temps avec deux buts consécutifs. Affaire à suivre…