Ligue des Champions : le détails des revenus XXL promis aux clubs qualifiés

La nouvelle Ligue des Champions est arrivée et ce soir, les 36 équipes qualifiées vont enfin savoir quel sera le programme de la phase de championnat qui débutera le 17 septembre prochain et qui s’achèvera le 29 janvier 2025. L’excitation est palpable puisque ce nouveau format, qui suscite déjà une grosse polémique, implique un tirage au sort particulier où l’intelligence artificielle aura une place prépondérante.

Une prime de victoire moins élevée…

En attendant de savoir quelles écuries défieront nos quatre représentants français engagés (PSG, Monaco, Brest, Lille), il convient de vous rappeler les détails financiers de cette juteuse nouvelle C1. L’UEFA a annoncé qu’un butin de 2,437 milliards d’euros allait être partagé entre les clubs qualifiés pour la phase de ligue de cette C1 new-look. Un montant divisé en trois catégories.

27,5 % seront alloués aux parts égales (670 M€ de prime de participation), 37,5 % seront alloués aux montants fixes liés à la performance (914 M€) et 35 % seront alloués au nouveau pilier « valeur » (853 M€). Concrètement, chaque équipe qualifiée touche une prime de participation de 18,62 M€ (contre 15,64 M€ la saison dernière). Et comme chaque année, le montant des parts reçues par chaque écurie évolue en fonction des résultats.

… mais beaucoup plus d’argent à gagner

Une victoire pendant cette phase de championnat rapporte 2,1 M€, tandis que 700 000€ seront versés pour un match nul (0€ pour une défaite). C’est un petit peu moins qu’auparavant (2,8 M€ pour un succès, 930 000€ pour un nul), mais les clubs ont deux matches supplémentaires. Surtout, la nouvelle formule va leur permettre de rattraper ce manque à gagner. Ainsi, les équipes classées de la première à la huitième place à la fin de la première phase toucheront chacune un bonus de 2 M€. 1 M€ seront accordés à chaque club classé de la neuvième au seizième rang.

Enfin, les écuries qui réussiront à se qualifier pour la phase à élimination directe toucheront : 1 M€ pour le match de barrage avant les huitièmes, 11 M€ pour la qualification pour les 1/8es (contre 9,6 M€ l’an dernier), 12,5 M€ pour les 1/4 (10,6 M€), 15 M€ pour les 1/2 (12,5 M€) et 18,5 M€ pour la finale (15,5 M€). Le vainqueur touchera un bonus de 10,5 M€, à savoir 6,5 M€ pour avoir remporté la C1 (4,5 M€ l’an dernier) et 4 M€ pour avoir décroché son ticket pour la Supercoupe d’Europe (+ 1 M€ s’il la remporte). En clair, un club ayant remporté la complétion en ayant gagné tous ses matches durant la phase de ligue peut toucher jusqu’à 104,92 M€, et ce, sans compter les revenus additionnels liés au pilier « valeur » cité ci-dessus où 853 M€ sont à partager.