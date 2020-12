Manchester City : le joli geste de Raheem Sterling

Cette année, Marcus Rashford a longtemps fait parler de lui pour avoir mené à bien de nombreuses actions en faveur des plus démunis. L’international anglais qui a lancé une campagne pour offrir des repas scolaires, a, le mois dernier, choisi de mettre en place un club de lecture pour les enfants qui n’ont pas la possibilité d’y avoir accès. Aujourd’hui, c’est au tour de Raheem Sterling de faire don de son âme charitable. Selon les dires du Sun ce vendredi, l’attaquant de Manchester City aurait répandu la joie de Noël en achetant un dîner pour deux femmes sans-abri.

La suite après cette publicité

En effet, alors qu’il se dirigeait au «Chicken Delite» pour y acheter son repas du soir, l’international Three Lions aurait demandé au vendeur de préparer des plats pour ces deux femmes sans domicile avant de leur apporter. Un geste auquel ne s’attendait pas du tout le vendeur. «Il a demandé s'il pouvait leur acheter de la nourriture, car il préférait le faire plutôt que de leur donner de l'argent pour acheter de la drogue ou de l'alcool. J'ai dit: "Vous pouvez le faire. Il vient se promener si décontracté dans un T-shirt et un pantalon de survêtement. Il a ramassé ses sacs de nourriture et est sorti. Il aurait pu demander à quelqu'un de le chercher pour lui. Il était vraiment humble, un gentil homme», a-t-il ainsi confié.