PL : Chelsea s'en sort à Watford, Manchester City et Liverpool gagnent aussi

Dans le cadre de la 14e journée de Premier League, Watford et Chelsea s'affrontaient ce mercredi soir à Vicarage Road. Dans une rencontre marquée par une longue interruption due à un arrêt cardiaque d'un supporter en tribunes (son état est désormais stable), les Blues ont réussi à prendre les trois points grâce à Mount et Ziyech, tandis que Dennis avait égalisé entre temps. Avec ce succès 2-1, l'équipe de Thomas Tuchel gardent deux points d'avance sur son dauphin Manchester City, qui s'est également imposé.

La suite après cette publicité

Sur la pelouse de Villa Park, les Citizens ont battu Aston Villa sur le score de 2-1 grâce à des réalisations de Dias et Bernardo Silva. Watkins avait relancé les siens après la pause, mais ça n'a pas suffi. Du coup, l'équipe de Pep Guardiola est toujours deuxième, avec un point de plus que Liverpool, troisième. Dans le derby de la Mersey face à Everton, les Reds de Jürgen Klopp ont eux fait le job pour l'emporter 4-1 à Goodison Park. Henderson, Salah (doublé) et Jota ont tous marqué, et c'est Gray qui a signé le but des Toffees.

Retrouvez le classement de Premier League ici.

Les derniers résultats de la soirée :