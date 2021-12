PL : le match Watford-Chelsea interrompu à cause d'un arrêt cardiaque en tribunes

Comme en Ligue 1, il y a une journée de Premier League ce mercedi soir. Et pour le compte de la 14e levée du championnat d'Angleterre, Watford reçoit Chelsea à Vicarage Road. Mais quelques minutes après le coup d'envoi, la rencontre a été interrompue.

Comme l'expliquent les deux clubs sur leurs réseaux sociaux, les joueurs ont été priés de regagner les vestiaire puisqu'un supporter dans les tribunes a eu besoin d'une assistance médicale, avec un massage cardiaque... Quelques minutes plus tard, les locaux ont expliqué que l'état de la personne concernée s'était «stabilisé».

There is a break in play due to a medical emergency in the crowd. Both teams have left the field.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em