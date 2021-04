PSG - Man City : les belles louanges de Bernardo Silva à Kylian Mbappé

Lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, Bernardo Silva et les Citizens ont pris le meilleur sur Kylian Mbappé et les Parisiens (2-1 au Parc des Princes). Une rencontre dans laquelle les deux joueurs n'ont pas été étincelants. Après cette partie, l'ancien milieu de l'AS Monaco a justement évoqué son ancien coéquipier sur le Rocher. L'occasion de sortir de nombreuses louanges, tout en gardant cet esprit de compétition.

«C'est difficile de jouer contre lui. J'ai joué avec lui et contre lui. C'est bien mieux de jouer avec lui à tes côtés. C'est un grand joueur. (...) Je lui souhaite le meilleur, sauf dans ce tour contre nous ! Je suis très heureux de voir qu'il mène une grande carrière et qu'il est, sans aucun doute, l'un des meilleurs joueurs du monde», a lancé le Portugais dans des propos relayés par le Manchester Evening News.