OM - Angers : les notes du match

Après un premier faux-pas sur la pelouse de Strasbourg lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille voulait renouer avec le succès sur sa pelouse du Vélodrome face à un SCO d’Angers bon dernier et toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devait faire sans Koné, blessé, alors que Brassier, Harit et Wahi débutaient sur le banc pour favoriser Balerdi, de retour après son rouge contre l’OL, Garcia, Maupay et la première titularisation de Carboni.

Dans un début de match plutôt maîtrisé par les Marseillais, qui ont eu la première occasion du match via Greenwood (10e), l’OM se retrouvait en supériorité numérique après la grosse faute de Raolisoa sur Garcia, qui a directement écopé d’un carton rouge (26e). Un fait de jeu favorable à l’OM… mais pour seulement trois minutes puisque Maupay a reçu un deuxième jaune et a également été expulsé (29e). De quoi complètement bousculer la première mi-temps phocéenne, qui avait pourtant bien débuté.

Marseille avait fait le plus dur

Mais rapidement après la pause, l’OM a réussi à faire le plus dur en ouvrant le score grâce à une frappe en première intention de Rowe, tout juste entré en jeu (1-0, 51e). Mais décidément, et encore trois minutes plus tard, El-Melali frappait un superbe coup-franc pour tromper Rulli, en retard, et égaliser (1-1, 54e). L’OM subissait et risquait de flancher (57e), malgré l’entrée de Rabiot. Murillo pensait redonner l’avantage à Marseille sur un beau centre de Garcia, mais le Panaméen était sanctionné d’une faute de main (67e).

L’entrée de Rowe a apporté du danger (76e et 80e), mais l’OM, qui continuait de pousser en fin de partie, ne parvenait pas à effrayer Fofana, le portier angevin. Avec beaucoup de regrets, les hommes de De Zerbi enchaînent un deuxième match sans victoire et perdent deux points précieux avant la trêve internationale en restant à la troisième place. Le SCO, qui aura fait plus que le job sur la pelouse du Vélodrome, ne gagne pas et reste dernier, mais obtient un point plus qu’important pour la suite de la saison.

- L’homme du match : Farid El Melali (7) : son très beau coup franc permet à Angers de recoller au score (54e), seulement trois minutes après l’ouverture du score marseillaise. Il est même tout proche du doublé, mais il ne cadre pas sa frappe (57e). Il a fait parler toute sa technique pour permettre à Angers de se projeter vers l’avant (quatre dribbles réussis sur six). En plus de cela, l’Algérien a été généreux dans le repli sur son côté droit. Remplacé par Yassin Belkhdim (86e).

Olympique de Marseille

- Rulli (5) : étincelant depuis son arrivée dans la cité phocéenne, le dernier rempart argentin a une nouvelle fois répondu présent contre le SCO. Vigilant dans ses sorties pour couper la profondeur angevine, il brillait en s’offrant une superbe parade sur le missile d’Abdelli (33e). Rassurant dans ses sorties aériennes, il ne s’est jamais trompé mais ne pouvait rien faire sur le sublime coup franc d’El-Melali (54e).

- Murillo (6) : une nouvelle fois titularisé sur le flanc droit de la défense marseillaise, le Panaméen a plutôt bien géré les percées d’El-Melali. Attentif sur le plan défensif, il s’est offert quelques montées offensives sans pour autant se montrer décisif pendant plus d’une heure de jeu, à l’instar de cette frappe non cadrée (63e). Sur un centre parfait de Garcia, il trompait finalement Fofana mais son but était refusé pour une main… (69e). Précieux défensivement, son match reste très encourageant. Remplacé par Harit (88e).

- Balerdi (5) : capitaine du soir, le défenseur argentin n’a pas vraiment été inquiété à l’Orange Vélodrome. Serein dans ses rares interventions, il était cependant averti pour protestation après l’expulsion de Maupay (31e). Au retour des vestiaires, il a continué d’imposer son autorité sur les quelques situations à gérer. Pas grand-chose de plus à dire…

- Cornelius (5,5) : présent aux côtés de Balerdi, le Canadien de 26 ans était préféré à Lilian Brassier pour la réception d’Angers. Profitant de l’emprise collective des Phocéens, l’ancien joueur de Panetolikos n’a pas eu grand-chose à faire. Solide dans le duel (4/7) et propre dans ses interventions, il cédait finalement sa place peu après l’heure de jeu. Remplacé par Rabiot (65e), qui a tenté d’amener de la percussion et sa science de la passe. En vain.

- Garcia (6) : aligné dans une position de latéral gauche, le Suisse a livré une rencontre très cohérente. Solide défensivement et disponible pour ses partenaires aux abords de la surface adverse, il provoquait le carton rouge de Raolisoa, coupable d’un tacle non maîtrisé (26e). Rare satisfaction d’un piètre premier acte, le numéro 6 olympien poursuivait son entreprise au retour des vestiaires. Auteur d’un retour décisif face à Niane (64e), il a parfaitement tenu son rang et aurait même pu s’offrir une passe décisive sans la main de Murillo sanctionnée par Alexandre Dujeux (69e). Remplacé par Brassier (82e).

- Kondogbia (5) : de retour dans l’entrejeu marseillais après avoir occupé une position de défenseur central, le numéro 19 de l’OM a bien travaillé au cours des 45 premières minutes. Présent dans le duel et précis dans l’orientation, il n’a cependant jamais trouvé le décalage décisif. Replacé dans l’axe de la défense marseillaise après la sortie de Cornelius, il a gardé sa solidité. Un sérieux - accompagné d’un manque de folie - qui n’aura cependant pas permis à l’OM de l’emporter.

- Höjbjerg (4,5) : pilier essentiel du collectif dirigé par Roberto De Zerbi, l’ex-joueur de Tottenham a rendu un premier acte bien moins incisif. S’il n’a commis aucune erreur, le Danois n’a pas eu le même impact qu’à l’accoutumée. Plus en vue après la pause, il était à l’origine du second but marseillais, finalement refusé pour une main de Murillo (69e). Encore dangereux de la tête sur corner (82e), il était tout proche de redonner l’avantage aux siens mais sa frappe manquait de précision (83e). Une prestation moins marquante…

- Carboni (3) : titularisée pour la première fois de la saison, la jeune pépite argentine, préférée à Amine Harit, n’aura clairement pas marqué les esprits. Rarement trouvé par ses coéquipiers, il n’a jamais pesé sur le jeu phocéen, excepté cette frappe timide et non cadrée juste avant la pause (45e). Averti pour un excès d’engagement (45+4e), il quittait finalement les siens à la pause. Remplacé par Rowe (6,5). Héros en fin de match contre l’OL, l’Anglais de 21 ans se montrait encore décisif en ouvrant le score d’une frappe croisée du droit (51e). Juste techniquement et impliqué à tous les niveaux, il était tout proche de redonner l’avantage aux siens mais sa frappe du gauche était repoussée par Fofana (76e). Une entrée percutante et décisive.

- Greenwood (3,5) : leader de l’attaque phocéenne depuis le début de la saison, l’Anglais a bien tenté de trouver la faille en début de rencontre. Auteur de la première frappe (7e) et intéressant par sa mobilité, il voyait sa nouvelle tentative détournée par le portier angevin (10e). Plus discret au fil des minutes, il disparaissait totalement au retour des vestiaires. Globalement très décevant…

- Maupay (non noté) : préféré à Wahi pour débuter cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1, l’ancien joueur de Brighton a vécu une soirée cauchemardesque. Averti pour un premier accrochage (27e), il recevait un second carton jaune quelques secondes plus tard pour une semelle sur Aholou (30e) et laissait ses partenaires à 10 contre 10, après l’expulsion de Raolisoa.

- Luis Henrique (3) : dans un rôle d’ailier gauche, le Brésilien a régulièrement été trouvé par ses coéquipiers en première période. Une disponibilité qui n’a cependant pas débouché sur le moindre danger. Bien bloqué ou imprécis dans ses dribbles, il n’a pas su déstabiliser le bloc angevin. Remplacé par Wahi (65e), qui n’a jamais pesé dans la dernière demi-heure.

Angers

- Fofana (6) : le gardien ivoirien a eu davantage de travail en seconde qu’en première période. Il effectue sa première intervention sur la frappe de Greenwood (10e), avant de capter facilement le coup franc de l’Anglais (27e) et de boxer ensuite son centre (45e+4). Battu par Jonathan Rowe (51e), il pense concéder un second but par Murillo (68e), mais le Panaméen a touché le ballon de la main. Il s’emploie encore face à Rowe (76e). Il rate ensuite son intervention sur corner, mais Hojbjerg n’en profite pas (83e).

- Raolisoa (non noté) : 11 ballons touchés, quatre perdus, un centre tenté et complètement manqué, avant d’être l’auteur du premier fait majeur de la rencontre : ce tacle glissé, pas contrôlé, sur Uliesse Garcia qui lui a valu un carton rouge (24e). Un cauchemar.

- Biumala (5) : dominant dans les airs, il était à la réception des tentatives de centre des Marseillais. Mais le jeune défenseur de 19 ans est l’auteur du dégagement qui entraîne le but de Rowe (51e).

- Lefort (5,5) : excepté sur le but de Rowe, l’OM a eu du mal à passer dans l’axe. La faute à son bon placement, au carton rouge de Maupay et d’un Elye Wahi, invisible après son entrée.

- Hanin (5,5) : face à Mason Greenwood, le latéral gauche a répondu présent pour réduire l’impact de l’international anglais. Auteur également de quatre récupérations, il a répondu présent sur le plan défensif. Remplacé par Jacques Ekomie (86e).

- Aholou (6) : le milieu ivoirien de 30 ans n’a pas hésité à aller au combat pour ratisser les ballons et gêner Cardoni, transparent. Propre dans ses transmissions, il a l’occasion de terminer avec une passe décisive pour El Melali, dont la frappe passe à côté (57e). Un match abouti.

- Belkebla (5) : le milieu expérimenté algérien a formé un duo exemplaire avec Aholou dans le milieu de terrain pour boucher l’axe et empêcher les Marseillais d’être dangereux par des passes à l’intérieur. Une prestation encourageante avant les prochaines échéances.

- El Melali (7) : voir ci-dessus.

- Abdelli © (5) : positionné derrière Ibrahima Niane, il a tenté de le trouver dans la profondeur sans grande réussite (19e). Il a également tenté de prendre sa chance, de loin, sur une superbe frappe, mais Rulli s’envole parfaitement (33e). Un match globalement intéressant.

- Ferhat (4) : à part son centre contré (18e), il n’a pas été en vue dans la rencontre. Contrairement à El Melali, il n’a pas fait la moindre différence sur son côté droit et s’est fait rapidement oublier dans cette rencontre. Remplacé sur blessure par Carlens Arcus (45e+3), qui a évolué en tant que latéral droit, son poste de prédilection, à la suite du carton rouge de Raolisoa. L’Haïtien (3) a réalisé une entrée insignifiante. Il a eu du déchet dans ses transmissions et a eu un placement parfois douteux, comme sur le but refusé de Murillo (69e), où il est trop éloigné de Garcia.

- Niane (3,5) : titulaire pour la première fois de la saison, le Sénégal a eu un match compliqué. Il a fait preuve de déchets dans ses prises de balle et dans ses décisions. Voulant jouer la profondeur, il était hors-jeu ou a perdu rapidement le ballon. Remplacé par Jim Allevinah (75e).