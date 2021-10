Brest : le gros coup de pression de Grégory Lorenzi à ses joueurs

Passé tout proche de la relégation la saison dernière avec une dix-septième place en Ligue 1, à un point du barragiste le FC Nantes, le Stade Brestois 29 a derrière vécu un été mouvementé. Concernant le banc de touche, Olivier Dall'Oglio est parti à Montpellier et a été remplacé par Michel Der Zakarian, l'ancien technicien de... Montpellier. Mais il y a aussi du mouvement sur le mercato avec par exemple quelques pertes importantes (Charbonnier, Perraud) et des recrues (Bizot, Uronen, Agoume...). Tout ce beau monde espérait certainement relever la tête dès la reprise, mais il n'en est rien.

Opposé à l'OGC Nice ce samedi soir pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 (21h), le Stade Brestois 29 pointe actuellement à la dix-neuvième place avec un triste bilan de quatre nuls et quatre défaites, dont la dernière face au FC Metz la semaine passée (1-2). Et en coulisses, les sourires sont bien loin. Interrogé par le quotidien L'Equipe, le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi n'a pas mâché ses mots : «je ne suis pas content. (...) C'est la responsabilité des joueurs, ils doivent être beaucoup plus exigeants. Si chacun pense faire ce qu'il faut, aujourd'hui, il se trompe.»

«Certains ont besoin de se mettre les doigts dans la prise pour être réveillés»

Relancé sur la fin de saison dernière compliquée, avec ce maintien arraché à la dernière journée, qui pourrait encore perturber les joueurs, le dirigeant du SB29 a été assez clair. «Au contraire, ça doit leur servir de leçon. Ils doivent mesurer la chance qu'ils ont d'être aujourd'hui en Ligue 1. S'ils l'entendent, tant mieux. Sinon, on prendra des décisions», a lâché Grégory Lorenzi, qui a également défendu le coach Michel Der Zakarian qui n'a pas souvent eu un effectif au complet pour le moment. Mais le DS a conclu l'entretien par un bon coup de pression.

«Ils doivent se faire violence, aller chercher les choses. En sont-ils capables ? Pour l'instant, ils ne nous l'ont pas montré. Certains ont besoin de se mettre les doigts dans la prise pour être réveillés. Et quand on est un jeune joueur, quand on a la possibilité de jouer, il faut montrer davantage. S'ils n'y arrivent pas, c'est une question de niveau.» Les Brestois sont prévenus, et le déplacement sur la Côte d'Azur pourrait laisser quelques traces en cas de contre-performance...