LdC : Antoine Griezmann juge la prestation de l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid a arraché un succès précieux sur la pelouse du Parc des Princes (2-1), grâce à un but de Correa dans les dernières secondes de la soirée. Après deux défaites, les Colchoneros se relancent dans cette Ligue des Champions, même s’ils ont globalement subi ce soir. Comme souvent, Diego Simeone a demandé à ses joueurs de faire le dos rond avant de piquer quand la situation allait se présenter.

«Il fallait donner le moins d’espace possible à Bradley (Barcola) et Ousmane (Dembélé). Si on les collait trop, ils allaient faire des appels en profondeur. Pareil avec Hakimi, précise Antoine Griezmann sur Canal+. On a choisi un bloc bas et ensuite sortir sur le pressing à chaque passe en arrière de leur part. Après, on a eu la chance avec les arrêts d’Oblak mais on a fait un match très sérieux», assure le nouveau retraité de l’équipe de France.