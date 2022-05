OM : Boubacar Kamara dévoile les raisons de son départ à Aston Villa

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (22 ans) a finalement décidé de ne pas prolonger l'aventure avec le club phocéen, pourtant qualifié en Ligue des Champions. En effet, il a décidé de rejoindre Aston Villa, seulement quatorzième du classement de Premier League. Critiqué pour son choix de carrière, le milieu de terrain, appelé pour la première fois en équipe de France, a répondu à la polémique en expliquant son choix devant la presse.

«C'est mon choix. J'ai eu ce feeling avec Aston Villa. Quand un coach vient vous voir et vous explique le projet chez vous, je prends cela beaucoup en compte. C'est Steven Gerrard, l'un des meilleurs milieux à son poste. Il est venu me rendre visite vers la fin de la saison, j'ai beaucoup apprécié qu'il vienne. Quand un tel entraîneur vous montre son ambition pour vous, afin que je devienne le meilleur, cela change beaucoup de choses, a-t-il d'abord expliqué. Les supporters de l'OM ? Que voulez-vous que je vous dise, c'est mon choix. Cela fait 17 ans que je suis ici, j'ai déjà joué la Ligue des Champions avec l'OM. On a réussi à finir deuxième et se qualifier. Je les suivrai derrière ma télé.»