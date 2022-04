Real Sociedad-FC Barcelone : les compositions officielles

Au lendemain de la victoire du Real Madrid, leader incontesté de la Liga, et trois jours après avoir concédé un revers inattendu au Camp Nou face au promu Cadix, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Saint-Sébastien, pour affronter la Real Sociedad (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h30). Enjeu pour les deux équipes : le top 4 synonyme de Ligue des champions.

Pour cette rencontre, Xavi réintègre quatre joueurs qui n'avaient pas été titularisés lundi. Trois défenseurs : Dani Alves, Ronald Araujo et Gerard Piqué, et le serial buteur Pierre-Emerick Aubameyang, qui accompagne Ferran et Dembélé aux avant-postes. On peut clairement parler d'équipe type ce soir côté blaugrana. En face, Imanol Alguacil opte pour un 4-4-2, avec Januzaj et Rafinha dans les couloirs et le duo Sorloth-Isak devant.

Les compositions officielles :

Real Sociedad : Remiro - Rico, Zubeldia, Le Normand, Zaldua - Januzaj, Zubimendi, Merino, Rafinha - Sorloth, Isak

FC Barcelone : Ter Stegen - Alves, Araujo, Piqué, Alba - Gavi, Busquets, De Jong - Dembélé, Aubameyang, Ferran