Crystal Palace : Wilfried Zaha a peur d'aller sur les réseaux sociaux à cause des injures racistes

L'affaire avait fait grand bruit en Europe mais surtout de l'autre côté de la Manche. Avant la rencontre entre Aston Villa et Crystal Palace du 12 juillet dernier, Wilfried Zaha avait été victime d'injures et menaces racistes sur Twitter. Depuis, un jeune garçon de 12 ans a été arrêté par la police en lien avec cette affaire. Mais celle-ci a forcément laissé des traces du côté de l'international ivoirien (17 sélections, 5 buts). Longuement interrogé par CNN, l'attaquant de 27 ans, qui a disputé les 38 matches de Premier League cette saison avec les Eagles, a eu des mots forts.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

«Pour les footballeurs noirs par exemple, être sur Instagram n'est même plus amusant pour nous. Vous n'appréciez plus votre profil. J'ai même peur de même consulter ma messagerie directe. Elle pourrait être remplie de n'importe quoi, a lâché l'ancien joueur de Manchester United avant de poursuivre. Je n'ai même plus Twitter sur mon téléphone parce qu'il est presque certain que vous allez subir des abus, surtout après les matches.»