Crystal Palace : Wilfried Zaha victime de menaces et insultes racistes

Dans le cadre de la 35e journée de Premier League, Aston Villa et Crystal Palace vont croiser le fer dans quelques minutes, à Villa Park (15h15). Pour cette rencontre outre-Manche, Roy Hodgson a décidé de titulariser Wilfried Zaha du côté des visiteurs. Et l'attaquant ivoirien a été la cible de menaces et injures racistes avant cette rencontre, sur son compte Instagram.

Plus tôt dans la journée, le joueur âgé de 27 ans a en effet publié les captures d'écran de messages envoyés par une personne. Celle-ci a notamment écrit : «tu ferais mieux de ne pas marquer demain (aujourd'hui, ndlr) connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme.» Le tout accompagné de photos choquantes. L'entraîneur des Eagles, lui, a expliqué que la Premier League tentait d'identifier la personne.

"Our club, Aston Villa and the Premier League are doing everything they can to find out who this despicable individual is and one can only hope that they will get identified and they will get called to account and they will pay for these actions."#CPFC | #AVLCRY