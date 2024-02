PSG : aucun risque pris avec Kylian Mbappé

Touché à la cheville après un vilain tacle par derrière de Lilian Brassier, lors du 8e de finale de la Coupe de France remporté (3-1) par le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses inquiétudes à quelques jours du choc contre la Real Sociedad en Ligue des Champions. Dans cette optique, le club de la capitale a décidé de ne prendre aucun risque avec sa star. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’ancien buteur de l’AS Monaco, présent ce matin au Campus PSG, est ainsi resté en salle, comme beaucoup de titulaires du match de ce mercredi soir.

Alors que des examens complémentaires sont prévus pour affiner le diagnostic dans les 24 heures, le PSG ne forcera pas, de son côté, un retour, notamment quant à sa possible participation au match contre Lille en Ligue 1, ce samedi. À noter, par ailleurs, que Randal Kolo Muani, malade et absent contre le SB29, était lui sur le terrain et devrait être apte face aux Dogues. Bonne nouvelle également concernant Nuno Mendes, qui a pu effectuer une partie des exercices avec le groupe.