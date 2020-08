Neymar et Pep Guardiola draguent Leo Messi, le retour du Covid-19 fait trembler l'Europe

La suite après cette publicité

Guardiola veut Messi, Neymar aussi

En Angleterre, on parle encore de Lionel Messi. Selon The Times, l'Argentin aurait lui-même fait part à Pep Guardiola de son désir de quitter Barcelone et son club de toujours suite à l'humiliation contre le Bayern Munic (8-2). Ce à quoi le manager de Manchester City aurait simplement répondu qu'il adorerait l'avoir sous ses ordres en Angleterre. D'ailleurs, selon SkySports la discussion serait même allée plus loin entre les deux compères. En effet, Messi lui aussi voudrait rejouer sous la tutelle de Guardiola, et tous les deux rêveraient de se réunir à nouveau ! Dans le même temps, l'ancien coéquipier de Messi à Barcelone, Neymar voudrait lui aussi retrouver La Pulga. Et d'après le média anglais, il aurait directement demandé à ses dirigeants de tout tenter pour le faire venir à Paris. Manchester City serait donc en pole position sur le dossier mais le PSG et Neymar n'ont pas dit leur dernier mot.

Le «chaos du Covid»

Le retour du Coronavirus inquiète en Angleterre. Car si Paul Pogba n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps, c'est car il a été contrôlé positif. Il n'est d'ailleurs pas le seul français de Premier League touché, comme l'explique le Daily Express, puisque Tanguy Ndombele a également été testé et s'est révélé positif. Du côté de Chelsea, ce sont quatre joueurs de l'effectif qui sont eux aussi concernés, et qui ont été placés à l'isolement. Un «chaos du Covid», résume le quotidien britannique. Des nouvelles qui font également la Une du Daily Star qui met aussi en avant La Pioche, de même que The Guardian qui parle aussi du retour du Covid 19 qui frappe actuellement la Premier League. Cela fait aussi les gros titres en Italie, comme ici avec le Corriere dello Sport. Le journal parle d'un Covid qui est «convoqué en sélection», car avec la trêve internationale qui approche, les sélectionneurs ont dû s'adapter au retour de l'épidémie et à la contamination de nombreux joueurs. C'est le cas en Italie aussi avec Jorginho, Emerson et le jeune Sandro Tonali qui n'ont pas pu faire partie de la sélection transalpine.

Du nouveau pour Mariano Diaz, Dani Ceballos et James Rodriguez

Au Portugal maintenant, on reparle du cas Mariano Diaz. Il y a quelques jours, Record faisait état d'un intérêt du Benfica pour l'attaquant du Real Madrid. Mais aujourd'hui, d'après le journal, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs. Il s'agirait d'un prêt assorti d'une option d'achat de 18 M€. En revanche, le salaire du joueur reste pour l'instant un problème. Toujours à propos d'un Madrilène, Dani Ceballos fait la couverture d'Estadio Deportivo. Le milieu de terrain qui appartient à la Casa Blanca aurait communiqué à son club qu'il souhaiterait aller jouer au Betis, au cas où Zinedine Zidane ne pourrait lui assurer un certain temps de jeu et un rôle important dans son équipe. Dans le même temps, Mikel Arteta a avoué qu'il espérait le voir continuer en prêt du côté d'Arsenal. Enfin en Angleterre, c'est James Rodriguez qui fait parler. Carlo Ancelotti le voudrait vraiment du côté d'Everton. Il ferait de lui l'une de ses priorités et espérerait qu'il vienne dans une opération d'environ 31 M£, soit un peu moins de 35 M€.